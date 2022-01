Konzerte mit 2G-Auflagen

In dieser Woche finden bei uns in Mülheim gleich zwei größere Konzerte statt - trotz Pandemie. Am Donnerstag gibt es im Kloster Saarn das traditionelle Dreikönigskonzert. Am kommenden Sonntag steigt dann in der Stadthalle das Wiener Neujahrskonzert.

© Martin Möller / Funke Foto Services