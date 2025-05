Konzert abgesagt: Wolfgang Ambros im Krankenhaus

Traunstein (dpa) - Der österreichische Liedermacher und Popsänger Wolfgang Ambros (73) hat am Sonntag ein Konzert in Traunstein in Bayern kurzfristig abgesagt. Das teilt das Traunsteiner Frühlingsfest auf seiner Facebook-Seite mit. «Wolfgang Ambros befindet sich kurzfristig in stationärer ärztlicher Behandlung», heißt es dort.

Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete unter Berufung auf sein Management, Ambros sei «zur Abklärung eines neurologischen Problems ins Krankenhaus» gegangen. Das Konzert werde nachgeholt. Auf Ambros' Internetseite ist als Nächstes ein Auftritt am 9. Mai in Oslip in Österreich angegeben.

Ambros ist seit den 70er Jahren erfolgreich. Er gilt als Begründer des Austropop. In diesem Jahr soll ein Musical uraufgeführt werden, das auf einem Hörspiel von Ambros beruht und für das er die Musik geschrieben hat: «Augustin». Die Uraufführung ist beim Festival Musical Sommer Amstetten in diesem Sommer vorgesehen.