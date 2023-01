Kommunalfinanzbericht Ruhr: Trotz Krisen kleiner Überschuss

Anfang 2021 wurde ein Absturz der Finanzen im Ruhrgebiet erwartet. Dieser ist ausgeblieben. Die Städte hatten einen kleinen Überschuss im Haushalt von 376 Millionen Euro. 2020 waren es hingegen noch über 630 Millionen Euro. Dass die Kommunen ihre Finanzen stabil halten konnten, liegt an den Hilfen von Bund und Land. Trotzdem gibt es die Sorge, dass sich die Altschuldenproblematik nicht so schnell lösen lässt. Der Regionalverband Ruhr weist darauf hin, dass Länder wie Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz dieses Problem auch ohne Hilfe des Bundes lösen konnten. Deswegen fordert er einen Vorschlag, wie damit in Zukunft umgegangen werden kann.