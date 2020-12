Köder mit Nägeln ausgelegt

An der Metzer Straße in Saarn haben Passanten am Samstag Morgen gefährliche Köder gefunden. Das Futter war mit Nägeln gespickt und in Plastikfolie gewickelt. Eine Mülheimerin hat ein Foto davon bei facebook gepostet. Sie schreibt dazu, dass sie, so gut es ging, alles eingesammelt und die Polizei eingeschaltet hat. Die bestätigte den Fund. Noch ist unklar, wer die Köder ausgelegt hat. Die Polizei ermittelt.