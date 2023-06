K.O.-Tropfen-Tests bei Bochum total

Um den Besuchern zusätzlich Sicherheit zu bieten, verteilt der Veranstalter in diesem Jahr kostenlose Armbänder, mit denen getestet werden kann, ob jemand K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt hat. Das sei zwar in den letzten Jahren nur selten vorgekommen, heißt es. Damit sollen Besucherinnen sich aber zum einen sicherer fühlen. Auf der anderen Seite könnten mögliche Täter abgeschreckt werden. Die Armbänder schlagen auf den gängigsten Wirkstoff - Liquid Ecstasy - an. Für den Test müssen lediglich ein paar Tropfen des Getränks auf das Armband geträufelt werden. K.O.-Tropfen werden meist von männlichen Tätern in die Getränke von Frauen gemischt. Sie sollen damit in einen wehrlosen Zustand versetzt werden, häufig kommt es in den Zusammenhang zu sexuellen Übergriffen.