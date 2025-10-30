Klimaschutz: Neue digitale Angebote

Die Plattformen zeigen aktuelle Daten, Projekte und Fortschritte. Auch Beratungsangebote und viele Infos rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind auf der städtischen Webseite zu finden.





Mülheim ist nach eigenen Angaben damit die erste Stadt im Ruhrgebiet, die ihre Klimaschutzplanung komplett digital veröffentlicht.