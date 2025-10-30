Navigation

Klimaschutz: Neue digitale Angebote

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 05:37

Die Stadt Mülheim stellt neue digitale Angebote zum Klimaschutz vor. Mit dem „Klimaschutz-Dashboard“ und dem „KlimaRadar Mülheim“ können wir online sehen, wie sich die Stadt für weniger Treibhausgase und mehr Klimaschutz einsetzt.

© Ralph Frank/WWF

Die Plattformen zeigen aktuelle Daten, Projekte und Fortschritte. Auch Beratungsangebote und viele Infos rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind auf der städtischen Webseite zu finden.


Hier geht es zum Klimaradar.


Und hier geht es zum Dashboard.


Mülheim ist nach eigenen Angaben damit die erste Stadt im Ruhrgebiet, die ihre Klimaschutzplanung komplett digital veröffentlicht.

