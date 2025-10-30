Klimaschutz: Neue digitale Angebote
Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 05:37
Die Stadt Mülheim stellt neue digitale Angebote zum Klimaschutz vor. Mit dem „Klimaschutz-Dashboard“ und dem „KlimaRadar Mülheim“ können wir online sehen, wie sich die Stadt für weniger Treibhausgase und mehr Klimaschutz einsetzt.
Die Plattformen zeigen aktuelle Daten, Projekte und Fortschritte. Auch Beratungsangebote und viele Infos rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind auf der städtischen Webseite zu finden.
Und hier geht es zum Dashboard.
Mülheim ist nach eigenen Angaben damit die erste Stadt im Ruhrgebiet, die ihre Klimaschutzplanung komplett digital veröffentlicht.