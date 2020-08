Kleinkunst bei der Broicher Schlossnacht

Die Veranstaltung steht im Zeichen der Sanierung von Schloss Broich. Die ist nach zehn Jahren abgeschlossen. Um das Baudenkmal symbolisch an uns Mülheimer zurückzugeben, ist der Eintritt zur Broicher Schlossnacht in diesem Jahr frei. Wer hingehen möchte, muss sich vorab Tickets in der Touristinfo in der Schollenstraße holen. Wegen Corona gibt es nur eine begrenzte Zahl an Tickets. Besucher müssen schon vorab in der Touristinfo ihre Kontaktdaten angeben. Diese werden dann nach vier Wochen gelöscht. Die gesamte Veranstaltung läuft unter Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln.