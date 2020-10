Klavier-Festival Ruhr: Erfolgsbilanz trotz Corona

Trotz der Corona-Krise war das Klavier-Festival Ruhr in diesem Jahr ein beachtlicher Erfolg. Diese Bilanz hat der Schirmherr am gestrigen Abend in Duisburg gezogen. 53 Konzerte konnten "gerettet" werden, wurden zum Teil nachgeholt und mussten so nicht coronabedingt ausfallen.

