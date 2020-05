Kita-Beiträge für Juni und Juli halbiert

Ab dem 8. Juni können alle Kinder wieder in die Betreuung gehen. Wegen der Corona-Pandemie läuft der Betrieb der Kitas aber weiter eingeschränkt - zum Beispiel mit weniger Wochenstunden, die die Kinder in den Einrichtungen verbringen können. Deswegen halte ich es für fair, den Eltern in den kommenden beiden Monaten die Hälfte der Beiträge zu erlassen, sagt NRW-Familienminister Stamp. Wie die Städte und Gemeinden die Zahlungen regeln, muss jede für sich noch organisieren und die Eltern darüber informieren.