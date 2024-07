Kirmeswochenende an Rhein und Ruhr

Sie geht bis Montag und lockt mit rund 80 Buden und Fahrgeschäften. In Essen startet morgen um 14 Uhr das Sommerfest an der Grugahalle. Diese Familienkirmes auf dem Messeplatz läuft bis zum 21. Juli. Und in Düsseldorf steht wieder die Rheinkirmes, die offiziell größte Kirmes am Rhein, an. Sie geht auch morgen um 14 Uhr los und dauert zehn Tage. Rund vier Millionen Besucher werden dort erwartet. Auf dem Kirmesplatz in Herne geht es jetzt auch schon mit dem Aufbau los. Die Cranger Kirmes als größtes Volksfest in NRW läuft dort vom 1. bis 11. August.