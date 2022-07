Kirmes und Trödel in Essen

60 Stände sind aufgebaut, darunter Riesenrad und zwei Autoscooter und viele Fahrgeschäfte für Kinder. Heute und kommenden Freitag wird in den Abendstunden ein Feuerwerk gezündet. Am Montag findet traditionelle Autoscooter-Soccer-Cup statt. Hierbei darf der Ball nur mit dem Scooter oder dem Kopf gespielt werden. Das Fest läuft bis zum 24. Juli. Auf dem Gelände läuft auch einer der größten Trödelmärkte in NRW. Laut Messe gibt es ähnlich viele Anmeldungen wie vor der Pandemie. Ein Großteil von den Händlern soll privat sein. Gewerbliche Anbieter werde es nur wenig geben.