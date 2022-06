Kirmes startet unter neuem Namen

Start ist täglich um 13 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Direkt zum Start wird es abends ein Eröffnungsfeuerwerk geben. Am Wochenende steht das 5. Internationale Orgeltreffen auf dem Programm. Laut MST sind rund hundert Schausteller vor Ort. Der neue Name soll alle Kirmessen vereinen, die es in der Mülheimer Geschichte gab. Neben der Saarner Kirmes waren das die in Speldorf oder kleinere von Aktienstraße über Mellinghofer Straße bis zur Altstadt. Die Kirmes sollte schon 2020 unter dem neuen Namen starten, fiel dann aber wegen der Corona-Pandemie aus.