Kiosk am Entenfang bleibt dicht

Viele Besucher hatten sich am Entenfang in den letzten Wochen nicht an die Corona-Regeln gehalten. Rund um den Kiosk kam es immer wieder zu Menschenansammlungen - vor allem an Wochenenden und Feiertagen mit schönem Wetter. Kaum jemand hat sich an das Kontaktverbot gehalten, sagt das Ordnungsamt. Es musste den Bereich mehrfach räumen. Letzten Sonntag hatten die Mitarbeiter den Kiosk dann geschlossen und versiegelt.