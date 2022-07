Kindergartenjahr startet nächste Woche

Die Stadt ist mit diesen Familien aber gerade im Gespräch und sucht nach Lösungen, hat uns Stadtsprecher Volker Wiebels gesagt. Sie werden zumindest im Umkreis von fünf Kilometern zu ihrem Wohnort ein alternatives Betreuungsangebot bekommen, so wie es gesetzlich vorgegeben ist.

Weitere Plätze in Aussicht

Die Betreuungsquote für Ü3-Kitakinder liegt aktuell in Mülheim bei 94,5 Prozent. Das ist knapp über den Zahlen aus dem Vorjahr. Eigentlich sei eine Quote von 99 Prozent angestrebt worden. Wegen der steigenden Geburtenrate und der Zuwanderung sei das Ziel aber nicht erreicht worden. Zwei neue Kitas sollen in diesem Jahr noch eröffnet werden, in Selbeck und in Dümpten. Für das kommende Jahr sind weitere Einrichtungen unter anderem in Speldorf und in der Innenstadt geplant.