Kinderfilmtage zeigen Filme auf ukrainisch

Auftakt der Kinderfilmtage ist aber schon am 11. September im Lichtburg Filmpalast in Oberhausen. Gezeigt wird dann „Robbie, Tobbi und das Fliewatüüt“. Der Kinderbuchklassiker feiert seinen 45. Geburtstag, es läuft dazu der Kinofilm von 2016. Zwei Wochen lang wird das Kinofestival in Oberhausen, Essen und Mülheim gefeiert. Es gibt lustige und spannende Filme, darunter Filmklassiker und aktuelle Kinofilme. Mit dabei zum Beispiel "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee", "Die Schule der magischen Tiere", "Hände weg von Mississippi", "Lauras Stern" und "Peterchens Mondfahrt". Zum Abschluss der Kinderfilmtage im Ruhrgebiet am 25.September kürt eine Kinder- und Erwachsenenjury den besten Film, der in der Lichtburg Essen auch direkt danach nochmal gezeigt wird. Das Programm findet ihr hier: https://www.kinderfilmtage-ruhr.de/