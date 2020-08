Kinderfilmtage länger und digitaler

Vom 13. September bis zum 11. Oktober stehen in den Kinos in Oberhausen, Mülheim und Essen aktuelle Filme, aber auch viele Klassiker auf dem Programm. Auch neu ist dieses Jahr, dass die Vorstellungen am Vormittag nicht zeitlich festgelegt sind. Schulklassen oder Kitas können also individuell nach Wunsch ihren Termin vereinbaren.

Klassiker von Lindgren und Preußler

Ein Schwerpunkt diesmal sind die Pippi Langstrumpf-Filme, passend zum 75. Geburtstag der Kultfigur von Autorin Astrid Lindgren. Angelehnt an die Ausstellung in der Ludwiggalerie Schloß Oberhausen zu Ottfried Preußler laufen auch die Kinderklassiker „Das kleine Gespenst“ und „Die kleine Hexe“. Mehr Infos zum Programm gibt es hier: www.kinderfilmtage-ruhr.de