Kinder fahren umsonst Bus und Bahn

Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren fahren heute (20.09.) umsonst Bus und Bahn. Darauf weist die Ruhrbahn hin. Grund ist der Weltkindertag, der heute deutschlandweit gefeiert wird. Umsonst fahren dürfen Kinder heute im gesamten VRR-Gebiet und zwar in Straßen- und U-Bahnen, Bussen sowie in S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpressen - jeweils in der 2.Klasse. Ein Ticket ist nicht nötig.

© Stefan Arend / FUNKE Foto Services