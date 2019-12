Kfz-Zulassung im Internet

Allerdings ist die Nutzung des Portals an einige Voraussetzungen geknüpft: Für alle Vorgänge wird immer ein Personalausweis, eine eID-Karte oder ein Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Ausweisfunktion gebraucht. Außerdem ein Smartphone mit kostenloser "AusweisApp"" oder alternativ ein Kartenlesegerät. Zuletzt die eigene IBAN. Je nachdem, was man machen möchte, kommt noch weiteres dazu. Wie das neue Portal "i-Kfz" funktioniert, können wir uns zum Beispiel in youtube-Videos angucken oder bei der Stadt nachlesen.