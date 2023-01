Keine zusätzlichen E-Wagen im Schülerverkehr mehr

Es handelt sich dabei ausschließlich um sogenannte Doppel-E-Wagen. Also die E-Wagen, die direkt hinter dem normalen E-Wagen fahren. Das reguläre E-Wagen-Angebot der Ruhrbahn wird weitergefahren.

Bei den Wagen, die nicht mehr fahren, handelt es sich um die Fahrten an der Gesamtschule bzw. am Berufskolleg Saarn, am Schulzentrum Broich und an der Gustav-Heinemann-Schule. Alle Infos gibt es auf der Seite der Ruhrbahn.