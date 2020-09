Keine Streiks in Mülheim

Bei uns in der Stadt sind laut Dienstleistungsgewerkschaft verdi keine Aktionen geplant. Aber in unserer Nachbarstadt Oberhausen zum Beispiel trifft es das Oberhausener Gebäudemanagement, das auch für das Tiergehege im Kaisergarten, die Hallenbäder und Sportanlagen zuständig ist. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Geld, beziehungsweise mindestens 150 Euro pro Monat mehr. Die Verhandlungen mit Bund und Kommunen waren am Wochenende gescheitert, die nächste Verhandlungsrunde steht Ende Oktober an.