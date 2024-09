Keine Parktickets gezogen - fast 1.000 Euro Strafe

Zwei Drittel der Kosten sind laut Polizei Verwaltungsgebühren. Die 36-Jährige hat die Knöllchen in Bottrop angesammelt. Die mutmaßlich notorische Falschparkerin soll dabei wohl komplett auf Parktickets verzichtet haben. Weil die 15 Euro pro Parkticket in Bottrop nicht beglichen wurden, fielen die hohen Gebühren an, heißt es. Ihr Ehemann habe die ausstehende Summe seiner Frau bezahlen wollen, aber habe nur das Geld für die Knöllchen dabeigehabt. Nun kommen auf die Frau weitere Zahlungsaufforderungen zu.