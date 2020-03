Keine Absagen von weiteren Veranstaltungen

Das heißt zum Beispiel auch die Medl Nacht der Sieger am 21. März wird nach aktuellem Stand stattfinden. Das für diese Woche geplante Badminton-Turnier Yonex German Open dagegen ist vergangene Woche wegen Corona abgesagt worden. Das Gesundheitsamt rät Menschen über 60 und chronisch Kranken im Moment zu besonderer Vorsicht. Sie sollten Großveranstaltungen lieber nicht besuchen. Auch Pflegedienst-Mitarbeiter sollten angesichts der Coronavirus-Epidemie besonders auf ihre Gesundheit achten. Ansonsten gilt für uns alle nach wie vor regelmäßiges, gründliches Händewaschen und in die Armbeuge husten kann vor dem Virus schützen. Es gibt aktuell keinen Fall von Coronavirus bei uns in der Stadt.