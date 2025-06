Kein Urbig-Einsatz: Kompany erklärt Neuers große WM-Rolle

Charlotte (dpa) - Trainer Vincent Kompany hat die herausragende Rolle von Torhüter Manuel Neuer für den FC Bayern München bei der Club-WM hervorgehoben. Trotz des vorzeitigen Achtelfinal-Einzugs des deutschen Fußball-Meisters wird der 39-Jährige im letzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon im brütend heißen Charlotte wieder im Tor stehen - und nicht der junge Jonas Urbig (21).

In der Partie heute (21.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) reicht den Bayern gegen den Tabellenzweiten aus Portugal schon ein Unentschieden für Platz eins in Gruppe C. Darum hätte Kompany auch im Tor eine Rotation in Erwägung ziehen können. Doch der Belgier wiegelte bei der Pressekonferenz im Bank of America Stadium am Montagabend (Ortszeit) ab.

«Manu soll uns so weit wie möglich bringen»

«Wir haben das ganz deutlich besprochen. Die Rolle von Manu in diesem Turnier ist, als Nummer eins uns so weit wie möglich zu bringen, mit seiner Leistung, seiner Führung und seinen Qualitäten. Da gibt es null Diskussionen. Wenn Manu fit ist, dann sind wir natürlich alle sehr froh.»

Trotzdem sei man auf der Torwartposition gut aufgestellt. Urbig hätte aktuell auch mit der deutschen U21-Auswahl die Europameisterschaft spielen können, bei der das DFB-Team im Halbfinale steht. Der Youngster hatte darauf aber verzichtet, zudem bestand keine Abstellungspflicht für Club-WM-Teilnehmer.

WM auch ohne Spiel «gute Erfahrung» für Urbig

Kompany geht davon aus, dass Urbig auch ohne Einsätze von dem Turnier in den USA profitieren könne. «Es ist eine gute Erfahrung für ihn, dabei zu sein bei einer WM, einer Club-WM. Hoffentlich bleibt Manu fit. Aber egal, was passiert, wir haben mit Jonas auch eine sehr gute Zukunftsperspektive», sagte der Coach.