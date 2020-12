Kein Ansturm vor Lockdown

Ein Ansturm auf Geschäfte wegen des anstehenden Lockdowns ist in Mülheim gestern ausgeblieben. Es war zwar voller als sonst in Corona-Zeiten, aber nicht herausragend. Das sagte uns die Werbegemeinschaft Innenstadt in Mülheim auf Nachfrage. Auch im Rhein-Ruhr-Zentrum war es gestern insgesamt ruhig, sagte uns der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts im RRZ.

© shutterstock.com