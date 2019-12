Kampf um die Hallenkrone in Mülheim

Am Wochenende steigt in Mülheim wieder der "Budenzauber". Die 47. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in der innogy Sporthalle stehen an. Los geht es heute (28.12.) um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.

© roostler - Fotolia