Juwelenraub aus Grünem Gewölbe: Razzia in Essen

Polizisten aus Essen und Dresden haben am Wochenende eine Wohnung in Bredeney durchsucht. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit dem Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden im November 2019. Das haben Sicherheitskreise der Deutschen Presseagentur bestätigt.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com