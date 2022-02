Jugendstadtrat will Müll aufsammeln

In beiden Städten sollen dann Jugendliche auf die Straße gehen und herumliegenden Müll einsammeln. Los geht's am 12. März um 9.30 Uhr am Rathausmarkt. Dort soll es dann auch die nötige Ausstattung wie Müllbeutel und mehr für alle Freiwilligen geben. Gegen 12.30 Uhr wird es eine kleine Abschlussveranstaltung auf dem Rathausmarkt geben und dazu auch einen Livestream nach Tours.