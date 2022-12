Jugendliche sorgen für Chaos in U-Bahnhöfen

In Duissern traten sie laut Polizei an einer U-Bahnhaltestelle gegen einen Aufzug, lösten den Notruf aus und verklemmten die Taste. Später sorgten sie für Chaos an einer anderen Haltestelle. Sie leerten einen Feuerlöscher und lösten so Brandalarm aus. Einer der beiden zog auch den Nothaltehebel am Bahnsteig. Beide flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Taten erinnern an die einer größeren Jugendgruppe, die seit Monaten vor allem in Duisburger Innenstadt randaliert hat. Drei von ihnen sitzen bereits in Haft. Sechs weitere dürfen große Teile der Innenstadt nicht mehr betreten. Ob die beiden Jugendlichen, die für die Taten gestern Abend verantwortlich gemacht werden zu der Gruppe gehören, ist unbekannt.