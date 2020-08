Jugendherbergen machen wieder auf

Die Jugendherbergen bei uns im Ruhrgebiet können wieder Gäste empfangen. Laut Landesverband Rheinland sind 20 der insgesamt 33 Jugendherbergen wieder geöffnet - zum Beispiel in Essen, Dortmund und Haltern am See.

© Lars Heidrich / FUNKE Foto Services