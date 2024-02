Jubiläum bei wöchentlicher Hörzeitung

Jede Woche bietet die Stadtbibliothek seitdem den kostenlosen Service an. Er ist gedacht für Blinde und Sehbehinderte. Sie können sich über die Hörzeitung über das aktuelle Geschehen in der Stadt informieren. Zum Jubiläum haben Oberbürgermeister Marc Buchholz und Kulturdezernentin Daniela Grobe ausgewählte Artikel vorgelesen. Sonst erledigen das über 20 ehrenamtliche Kräfte. Die Nachrichten des Tages werden einzeln vorgelesen und aufgenommen. Inhalte können z.B. Infos über Verlegung von Gehwegen sein, Änderungen bei Abholterminen der MEG oder auch Fahrplanänderungen bei der Ruhrbahn. Auch über Kulturtermine wird informiert. Ergänzt wird die Hörzeitung durch Hinweise auf Hörfilme, die in der folgenden Woche im TV gesendet werden, sagt die Stadt. Die einzelnen Produktionen werden auf CD kopiert und als Blindensendung verschickt.