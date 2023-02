Jobmesse mit rund 50 Firmen in Dortmund

In den Westfalenhallen informieren etwa 50 Firmen über offene Arbeits- und Ausbildungsplätze. Mit dabei sind u.a. die Deutsche Bahn, die Telekom, sowie große Bau- und Einrichtungsmärkte. Außerdem sind laut Arbeitsagentur auch viele mittelständische Betriebe dabei - von Handel über Logistik bis hin zu Handwerk und Produktion. Die Messe ist für alle gedacht, die derzeit eine Arbeit suchen oder sich beruflich verändern wollen. Sie richtet sich ausdrücklich auch an geflüchtete Menschen, die schon Kurse belegt haben und jetzt beruflich Fuß fassen wollen, heißt es. Die Messe Jobaktiv in Dortmund startet jeweils um 10 Uhr.