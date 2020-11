Jetzt schon 35 Corona-Tote in Mülheim

In Mülheim ist wieder ein Mensch in Zusammenhang mit Corona gestorben. Laut Stadt handelt es sich um einen über 70-Jährigen, der Vorerkrankungen hatte. Damit ist die Zahl der Corona-Todesfälle bei uns in der Stadt auf 35 gestiegen (Stand 30.11., 6 Uhr).