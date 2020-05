Jetzt für Freiwilligendienst bewerben

Die katholischen Einrichtungen in Mülheim und der Region bieten Schulabgängern auch oder gerade jetzt in der Corona-Krise insgesamt 380 Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Egal ob in der Seniorenhilfe, in Krankenhäusern, in der Behindertenhilfe oder im Kinder- und Jugendbereich. Wer Lust hat oder wegen Corona noch nicht weiß, wie es mit dem Studium oder Ausbildungsplatz weitergeht, kann sich für die Dauer von 6 Monaten bis zu einem Jahr engagieren. Damit könne sinnvoll Wartezeit überbrückt werden, so das Bistum. Der Einstieg sei in jedem Monat möglich. Das Bewerbungsverfahren läuft coronabedingt zur Zeit über Youtube-Videos und telefonische Beratungsgespräche. Mehr Informationen zu den Einsätzen und der Bewerbung gibt es hier.