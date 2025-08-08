Jetzt bewerben: Bis zu 5000 für Ideen für euer Viertel
Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 14:09
Wenn ihr etwas in eurem Stadtteil bewegen wollt, habt ihr die Chance auf finanzielle Unterstützung. Der Förderpott.Ruhr sucht bis zum 30. September Projektideen von engagierten Menschen, Vereinen und Initiativen.
Wer sich für das Miteinander im Viertel stark macht, kann zwischen 500 und 5.000 Euro bekommen, sagt Stiftungsnetzwerk Ruhr. Das soll ohne großen Papierkram passieren.
Seit 2020 hat die Stiftung schon über 150 Projekte gefördert - im ganzen Ruhrgebiet.
Bewerben könnt ihr euch hier.