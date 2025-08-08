Jetzt bewerben: Bis zu 5000 für Ideen für euer Viertel

Wer sich für das Miteinander im Viertel stark macht, kann zwischen 500 und 5.000 Euro bekommen, sagt Stiftungsnetzwerk Ruhr. Das soll ohne großen Papierkram passieren.

Seit 2020 hat die Stiftung schon über 150 Projekte gefördert - im ganzen Ruhrgebiet.

Bewerben könnt ihr euch hier.