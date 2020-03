Jetzt anmelden für !Sing - Day of Song

Geplant ist wieder ein gemeinschaftliches Singen um 12.10 Uhr an Orten mitten in der City. Unter den 53 mitmachenden Städten sind auch wieder Oberhausen, Duisburg und Essen. Der Day of Song wurde vor zehn Jahren im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ins Leben gerufen. Tausende Menschen haben damals mitgesungen. Eine Anmeldung für dieses Jahr ist noch bis zum 31. Mai möglich. Mehr Infos unter www.dayofsong.de