Jede Menge Spenden für Tierheim-Tiere

Die Tierbescherung im städtischen Tierheim in Mülheim war in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Es sind Geldspenden, Sachspenden und Verkaufserlöse in Höhe von knapp 6.000 Euro zusammengekommen, heißt es vom Tierheim.

© Thorsten Lindekamp/FUNKE Foto Services