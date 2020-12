Inzidenz wieder unter 200 gesunken

In Mülheim sind innerhalb eines Tages 65 weitere Corona-Fälle nachgewiesen worden. Insgesamt gelten heute in unserer Stadt 575 Menschen als akut infiziert. Die Zahlen hat der Krisenstab Mülheim heute ( Stand : 6:00 ) mitgeteilt. Fast 1693 Mülheimer sind in Quarantäne - das sind 146 mehr, als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist wieder unter die 200 gerutscht - aktuell liegt die Inzidenz bei rund 174.

