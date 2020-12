Inzidenz weiter bei knapp 200

Die Zahl der Corona-Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus geht in Mülheim weiter nach oben. Innerhalb eines Tages sind 76 weitere akute Infektionen nachgewiesen worden und es gibt einen weiteren Verstorbenen. Die Zahlen hat der Krisenstab der Stadt heute veröffentlicht ( Stand 16.12./ 6:00 Uhr ). Damit sind inzwischen 66 Menschen in Mülheim mit oder am Virus gestorben.

