Inzidenz steigt wieder

In absoluten Zahlen heißt das, dass wir zur Zeit 449 Menschen in Mülheim haben, die positiv auf das Corona-Virus getestet sind. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es laut Krisenstab bei uns in der Stadt insgesamt 2827 Corona-Fälle gegeben. 2343 Betroffene haben sich seither aber erholt und gelten als wieder genesen. 35 Menschen aus Mülheim sind bisher an oder mit Corona gestorben.