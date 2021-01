Inzidenz nur leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz ist in Mülheim in den vergangenen 24 Stunden wieder gestiegen - aber nur leicht. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 100,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern hatte dieser Wert bei 98,5 gelegen. Laut Krisenstab sind innerhalb eines Tages 22 weitere Infektionen in Mülheim nachgewiesen worden, 17 Erkrankte haben ihre Infektionen auskuriert. Als akut und nachweislich infiziert gelten bei uns in der Stadt heute 261 Menschen.

