Inzidenz klettert in Mülheim auf 221,5

Aktuell sind 487 Mülheimer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 4.11., 6 Uhr). Abzüglich der Personen, die seit gestern Morgen wieder als gesund gelten (33), ist das nur ein neuer Fall. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich mittlerweile 1.006 Personen von der Infektion erholt. 1.466 sind aktuell in Quarantäne. Wegen der vielen neuen Corona-Fälle in den letzten Tagen ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen in Mülheim auf 221,5 geklettert.