Inzidenz klettert auf 270

Im Moment sind bei uns 688 Menschen mit Corona infiziert. 936 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne.

Da die Stadt das Dashboard überarbeitet hat, werden jetzt die Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte getrennt angegeben. Der Wert für Geimpfte liegt aktuell bei 119,4 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Inzidenz bei Ungeimpften liegt mit 315,2 deutlich darüber.

Die Gesamtinzidenz für Mülheim lässt sich nicht mehr im städtischen Dashboard ablesen, sondern nur noch beim RKI. Es gibt den Wert für heute mit 270,3 an - ein großer Sprung gegenüber gestern mit 258. Die Hospitalisierungsinzidenz in ganz NRW wird wie gestern mit 4,14 angegeben. Sie zeigt, wie viele Corona-Kranke pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Mittlerweile sind 123.960 Mülheimer vollständig gegen Corona geimpft. Das entspricht 72,6 Prozent. Insgesamt 28.832 Mülheimer haben in den letzten Wochen eine Booster-Impfung, also eine dritte Impfung zur Auffrischung, bekommen. Das entspricht 16,9 Prozent.

Alle aktuellen Impftermine sind hier aufgelistet.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.