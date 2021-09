Inzidenz heute bei 103

In Mülheim liegt die Inzidenz heute bei 103. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Am Samstag hatte der Wert bei 93 gelegen, am Freitag bei 108,8.

Insgesamt 326 Menschen in unserer Stadt sind heute nachweislich und akut am Coronavirus erkrankt - drei mehr als gestern, heißt es vom Krisenstab der Stadt. Seit Freitag (10.9) sind bei insgesamt 104 Mülheimern Laborproben genommen worden. In 49 Fällen war das Ergebnis positiv.

