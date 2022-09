Internationales Abschlussfest an der MüGa

Zum Abschluss der Interkulturellen Woche in Mülheim ist heute (25.09.) ein großes Fest der Begegnung am Ringlokschuppen. Gefeiert wird an der Drehscheibe am Ringlokschuppen von 12 bis 18 Uhr.

© Stadt Mülheim