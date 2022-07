Internationale Galopprennen am Raffelberg

Heute (17.07.) steht an der Rennbahn Raffelberg der erste große sportliche Höhepunkt des Jahres im Mülheimer Pferdesportkalender an. Zwölf Topstuten treten an, darunter Pferde aus England, Frankreich und Deutschland.

