Interaktive ÖPNV-Karte vom RVR

Es werden die stündlichen Fahrten an allen Haltestellen dargestellt - jedoch nicht die Frequenz einzelner Linien, sondern die Summe der Abfahrten an den Haltestellen pro Stunde. Je dicker die Linie, desto mehr Fahrten pro Stunde.

In Mülheim sehen die Betrachter zum Beispiel, dass die Linien im Stadtkern dicker sind, als in vielen anderen Stadtteilen. Also gibt es dort eine höhere Dichte an Fahrten im ÖPNV. Insgesamt werden auf der interaktiven Karte fast 10.000 Haltestellen auf ca. 1.000 Linien angezeigt. Wir können in der Karte auf die Daten von drei gewählten Wochentagen zugreifen. Sie helfen dabei, Lücken im Verkehrsnetz auszumachen. Außerdem gibt es ein Auswahlmenü, in welchem weitere Infos zu den einzelnen Haltestellen zur Verfügung stehen.

Der RVR hat auch noch eine weitere Karte, bei der die verschiedenen Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Diese gibt es seit 2021. Hier in Mülheim ist vor allem die Ruhrbahn vertreten, was wir an den roten Linien erkennen können.