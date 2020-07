Interaktive Karte zeigt Unfallschwerpunkte

Die Karte zeigt zum Beispiel, auf welchen Straßen in Mülheim es im letzten Jahr gekracht hat. Mit dabei sind zum Beispiel die Aktienstraße in Winkhausen und Eppinghofen, die B1 auf dem Abschnitt der Essener Straße in Heißen oder die Mellinghofer Straße. Der Unfallatlas gibt auch an, ob es Tote gab und ob nur Fahrzeuge oder auch Radfahrer und Fußgänger beteiligt waren. Die Angaben beschränken sich allerdings auf Unfälle mit Personenschaden. Sachschäden sind nicht mit aufgeführt. In Mülheim sind im letzten Jahr bei 459 von insgesamt 556 Unfällen Menschen zu Schaden gekommen. Es gab 552 Verletzte und einen Toten.

Hier geht es zum Unfallatlas.