In Mülheimer Kliniken beginnt das Impfen

Wie viel Impfstoff heute geliefert wird, wissen die Kliniken nicht. Das Evangelische Krankenhaus Mülheim hat 450 Impfdosen bestellt, hat uns eine Sprecherin gesagt. Im St. Marien Hospital gehören 163 Menschen zur ersten Impfgruppe. Wobei 27 Mitarbeiter schon im Vorfeld geimpft werden konnten, heißt es aus der Klinik. Sie sind als Reserve eingesprungen, wenn in Pflegeheimen noch Impfstoff übrig war, der sonst verfallen wäre. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Mülheim wird auch heute wieder weitergeimpft. Bis Ende Januar sollen laut Stadt alle Heime zumindest mit der ersten Impfung durch sein.