Impfungen mit AstraZeneca gehen weiter

Alle, bei denen die Impfung am Montag wegen des deutschlandweiten Impfstopps abgebrochen wurde, können sich ersatzweise am Dienstag (23.3.) zur selben vereinbarten Uhrzeit spritzen lassen. Die ausgefallenen Termine von Mittwoch, Donnerstag und Freitag (17.-19.3.) werden nächste Woche an den selben Wochentagen (24.-26.3.) nachgeholt. Für alle Nachholtermine müssen sich die Impfberechtigten nicht neu registrieren.