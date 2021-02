Impfung der Mitarbeiter geht weiter

Im St. Marien-Hospital in Mülheim gehen heute die Corona-Impfungen der Mitarbeiter weiter. Rund 60 Ärzte und Pfleger, die in Bereichen mit Kontakt zu Corona-Patienten arbeiten, bekommen ihre erste Spritze. Unter anderem sind sie auf der Intensivstation, in der Notaufnahme und auf Corona-Stationen im Einsatz.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services